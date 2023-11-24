В Одессе осудили мужчину, который взорвал почтомат — подробности
В Одессе суд осудил мужчину, который разработал самодельное взрывное устройство. Мужчина отправил его из Львова в Одессу, указав неверные данные на почте, в результате чего взорвал почтомат. Теперь он проведет за решеткой 4 года.
Об этом говорится на сайте Реестра судебных решений.
Мужчина взорвал почтомат — что известно об инциденте
Отмечается, что задержанным оказался 32-летний уроженец Крыма, который в последнее время жил в Черновцах.
Примечательно, что у мужчины были проблемы с законом и до этого.
"Убедившись, что заказ прибыл в почтомат по адресу: ул. Николаевская дорога, 170-я, возле супермаркета "АТБ", мужчина с помощью автоматического таймера взорвал свое устройство", — говорится в сообщении.
Суд назначил подозреваемому штраф в размере почти 22500 гривен.
Мужчина на суде свою вину признал. Объяснил свой поступок тем, что был недоволен сотрудничеством с Новой почтой, поэтому у него возникла идея повредить чужое имущество.
Напомним, суд в Ростове-на-Дону осудил украинского волонтера Дмитрия Голубева. Ему грозит до 18 лет лишения свободы по делу о взрыве здания патрульной полиции в оккупированном Мелитополе.
Читайте Новини.LIVE!