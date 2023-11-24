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В Одессе осудили мужчину, который взорвал почтомат — подробности

24 ноября 2023 04:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Одессе осудили мужчину, который взорвал почтомат — подробности
В Одессе задержан мужчина, пытавшийся взорвать почтамат. Фото: Нацполиция
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Одессе суд осудил мужчину, который разработал самодельное взрывное устройство. Мужчина отправил его из Львова в Одессу, указав неверные данные на почте, в результате чего взорвал почтомат. Теперь он проведет за решеткой 4 года.

Об этом говорится на сайте Реестра судебных решений.

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Отмечается, что задержанным оказался 32-летний уроженец Крыма, который в последнее время жил в Черновцах.

Решение суда по задержанному в Одессе из-за подрыва почтомата. Фото: скриншот

Примечательно, что у мужчины были проблемы с законом и до этого.

"Убедившись, что заказ прибыл в почтомат по адресу: ул. Николаевская дорога, 170-я, возле супермаркета "АТБ", мужчина с помощью автоматического таймера взорвал свое устройство", — говорится в сообщении.

Сумма штрафа, назначенная подозреваемому. Фото: скриншот

Суд назначил подозреваемому штраф в размере почти 22500 гривен.

Мужчина на суде свою вину признал. Объяснил свой поступок тем, что был недоволен сотрудничеством с Новой почтой, поэтому у него возникла идея повредить чужое имущество.

Напомним, суд в Ростове-на-Дону осудил украинского волонтера Дмитрия Голубева. Ему грозит до 18 лет лишения свободы по делу о взрыве здания патрульной полиции в оккупированном Мелитополе.

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