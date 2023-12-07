В Москві палає черговий завод

Пожежа на заводі у Москві. Фото: Baza

У російській столиці Москва горить завод. Як відомо, він займається виготовленням електротехнічного обладнання.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"З будівлі на Електрозаводській вулиці валить густий чорний дим, пожежники прямують на місце", — йдеться у повідомленні російського Telegram-каналу "Baza".

Як відомо, цей завод побудували ще у 1928 році. Він виробляє електротехнічне обладнання, яке використовується для всіх галузей.

Інші надзвичайні події в РФ

Раніше у Москві сталася масштабна пожежа. Відомо, що там палав завод спеціалізованих автомобілів.

Також в російській столиці на Київському шосе у ніч проти 2 грудня спалахнула пожежа внаслідок ДТП. В результаті інциденту загинули дві людини.