Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Палає ринок "Темерник" у РФ — площа пожежі набирає масштабних обертів arrow

Палає ринок "Темерник" у РФ — площа пожежі набирає масштабних обертів

30 листопада 2023 23:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Палає ринок "Темерник" у РФ — площа пожежі набирає масштабних обертів
Вогнеборці гасять пожежу на ринку "Темерник" у РФ. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Масштабна пожежа розгорілась у російському Ростові на ринку "Темерник". Вогонь вже встиг охопити 4 тис. кв. м.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Що відомо про пожежу на ринку в Ростові

Зазначається, що за даними МНС РФ, через щільну забудову ринку та швидке розповсюдження вогню вогнеборцям складно загасити пожежу. Наразі вогонь поширився на територію площею 4 тис. кв. м.

За словами директора ринку "Темерник" Шаміля Карабашева, кожен павільйон мав вогнегасники. Однак причина пожежі наразі не відома, як і кількість постраждалих — щодо травмованих інформації не надходило.

Пожежа на російському ринку "Темерник" у Ростові
Пожежа на російському ринку "Темерник" у Ростові. Фото: росЗМІ

Місцева влада заявила, що наразі немає небезпеки поширення вогню на житлові будинки.

Пожежа на російському ринку "Темерник" у Ростові
Пожежа на російському ринку "Темерник" у Ростові. Фото: росЗМІ
Пожежа на російському ринку "Темерник" у Ростові
Пожежа на російському ринку "Темерник" у Ростові. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що нещодавно в російському Якутську спалахнула масштабна пожежа в меблевому цеху. Площа займання становила 300 квадратних метрів, постраждалих немає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі