Палає ринок "Темерник" у РФ — площа пожежі набирає масштабних обертів

Вогнеборці гасять пожежу на ринку "Темерник" у РФ. Фото: росЗМІ

Масштабна пожежа розгорілась у російському Ростові на ринку "Темерник". Вогонь вже встиг охопити 4 тис. кв. м.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що за даними МНС РФ, через щільну забудову ринку та швидке розповсюдження вогню вогнеборцям складно загасити пожежу. Наразі вогонь поширився на територію площею 4 тис. кв. м.

За словами директора ринку "Темерник" Шаміля Карабашева, кожен павільйон мав вогнегасники. Однак причина пожежі наразі не відома, як і кількість постраждалих — щодо травмованих інформації не надходило.

Пожежа на російському ринку "Темерник" у Ростові. Фото: росЗМІ

Місцева влада заявила, що наразі немає небезпеки поширення вогню на житлові будинки.

Пожежа на російському ринку "Темерник" у Ростові. Фото: росЗМІ

Пожежа на російському ринку "Темерник" у Ростові. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що нещодавно в російському Якутську спалахнула масштабна пожежа в меблевому цеху. Площа займання становила 300 квадратних метрів, постраждалих немає.