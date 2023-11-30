Пылает рынок "Темерник" в РФ — площадь пожара набирает масштабные обороты

Пожарные тушат огонь на рынке "Темерник" в РФ. Фото: росСМИ

Масштабный пожар разгорелся в российском Ростове на рынке "Темерник". Огонь уже успел охватить 4 тыс. кв. м.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что по данным МЧС РФ, из-за плотной застройки рынка и быстрого распространения огня пожарным сложно потушить его. В настоящее время огонь распространился на территорию площадью 4 тыс. кв. м.

По словам директора рынка "Темерник" Шамиля Карабашева, каждый павильон имел огнетушители. Однако причина пожара пока не известна, как и количество пострадавших — насчет травмированных информации не поступало.

Пожар на российском рынке "Темерник" в Ростове. Фото: росСМИ

Местные власти заявили, что в настоящее время нет опасности распространения огня на жилые дома.

Пожар на российском рынке "Темерник" в Ростове. Фото: росСМИ

Пожар на российском рынке "Темерник" в Ростове. Фото: росСМИ

Напомним, что недавно в российском Якутске вспыхнул масштабный пожар в мебельном цехе. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, пострадавших нет.