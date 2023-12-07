В Москве горит очередной завод
В российской столице Москва горит завод. Как известно, он занимается изготовлением электротехнического оборудования.
Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно о пожаре на заводе в Москве 7 декабря
"Из здания на Электрозаводской улице валит густой черный дым, пожарные направляются на место", — говорится в сообщении российского Telegram-канала "Baza".
Как известно, этот завод был построен еще в 1928 году. Он производит электротехническое оборудование, которое используют для всех отраслей.
Другие чрезвычайные происшествия в РФ
Ранее в Москве произошел масштабный пожар. Известно, что там пылал завод специализированных автомобилей.
Также в российской столице на Киевском шоссе в ночь на 2 декабря вспыхнул пожар в результате ДТП. В результате инцидента погибли два человека.
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