В Москве горит очередной завод

Пожар на заводе в Москве. Фото: Baza

В российской столице Москва горит завод. Как известно, он занимается изготовлением электротехнического оборудования.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Из здания на Электрозаводской улице валит густой черный дым, пожарные направляются на место", — говорится в сообщении российского Telegram-канала "Baza".

Как известно, этот завод был построен еще в 1928 году. Он производит электротехническое оборудование, которое используют для всех отраслей.

Другие чрезвычайные происшествия в РФ

Ранее в Москве произошел масштабный пожар. Известно, что там пылал завод специализированных автомобилей.

Также в российской столице на Киевском шоссе в ночь на 2 декабря вспыхнул пожар в результате ДТП. В результате инцидента погибли два человека.