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В Москве горит очередной завод

7 декабря 2023 17:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Москве горит очередной завод
Пожар на заводе в Москве. Фото: Baza
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В российской столице Москва горит завод. Как известно, он занимается изготовлением электротехнического оборудования.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Из здания на Электрозаводской улице валит густой черный дым, пожарные направляются на место", — говорится в сообщении российского Telegram-канала "Baza".

Как известно, этот завод был построен еще в 1928 году. Он производит электротехническое оборудование, которое используют для всех отраслей.

Другие чрезвычайные происшествия в РФ

Ранее в Москве произошел масштабный пожар. Известно, что там пылал завод специализированных автомобилей.

Также в российской столице на Киевском шоссе в ночь на 2 декабря вспыхнул пожар в результате ДТП. В результате инцидента погибли два человека.

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