В Івано-Франківську засудили офіцера Нацгвардії, який побив свого підлеглого
В Івано-Франківську суд виніс вирок офіцеру Нацгвардії, який застосував фізичне насильство до строковика. Сталося це в місцевій частині.
Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Покарання для обвинуваченого
Зазначається, що військового затримали після того, як відео, де він б'є свого підлеглого, поширилося соціальними мережами. Його було затримано за перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.
Чоловіку загрожувало від 8 до 12 років позбавлення волі, проте через "щире каяття" та перше порушення у суді вирішили відправити його на 1 рік та шість місяців відбувати покарання в дисциплінарному батальйоні.
Деталі інциденту
За словами офіцера, 18 березня 2023 року він наказав своєму підлеглому прибрати територію у казармі однієї з військових частин.
"Надалі в обідній період часу обвинувачений повторно мав намір направити потерпілого для прибирання території, однак той відмовився і між ними виникла словесна суперечка та розмова на підвищених тонах. На емоціях обвинувачений завдав потерпілому три-чотири удари в груди та штовхнув на стіл. Обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся, зазначив, що шкодує за вчиненим, просив суд суворо його не карати", — йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.
Нагадаємо, у Київській області чоловік до смерті побив свого знайомого військового. За такий вчинок зловмисник проведе 15 років за ґратами.