В Івано-Франківську засудили офіцера Нацгвардії, який побив свого підлеглого

Момент нападу офіцера Нацгвардії на строковика. Фото: скриншот з відео

В Івано-Франківську суд виніс вирок офіцеру Нацгвардії, який застосував фізичне насильство до строковика. Сталося це в місцевій частині.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Покарання для обвинуваченого

Зазначається, що військового затримали після того, як відео, де він б'є свого підлеглого, поширилося соціальними мережами. Його було затримано за перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.

Чоловіку загрожувало від 8 до 12 років позбавлення волі, проте через "щире каяття" та перше порушення у суді вирішили відправити його на 1 рік та шість місяців відбувати покарання в дисциплінарному батальйоні.

Деталі інциденту

За словами офіцера, 18 березня 2023 року він наказав своєму підлеглому прибрати територію у казармі однієї з військових частин.

"Надалі в обідній період часу обвинувачений повторно мав намір направити потерпілого для прибирання території, однак той відмовився і між ними виникла словесна суперечка та розмова на підвищених тонах. На емоціях обвинувачений завдав потерпілому три-чотири удари в груди та штовхнув на стіл. Обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся, зазначив, що шкодує за вчиненим, просив суд суворо його не карати", — йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Нагадаємо, у Київській області чоловік до смерті побив свого знайомого військового. За такий вчинок зловмисник проведе 15 років за ґратами.