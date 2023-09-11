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В Івано-Франківську засудили офіцера Нацгвардії, який побив свого підлеглого

11 вересня 2023 20:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Івано-Франківську засудили офіцера Нацгвардії, який побив свого підлеглого
Момент нападу офіцера Нацгвардії на строковика. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Івано-Франківську суд виніс вирок офіцеру Нацгвардії, який застосував фізичне насильство до строковика. Сталося це в місцевій частині.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. 

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Покарання для обвинуваченого

Зазначається, що військового затримали після того, як відео, де він б'є свого підлеглого, поширилося соціальними мережами. Його було затримано за перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.

Чоловіку загрожувало від 8 до 12 років позбавлення волі, проте через "щире каяття" та перше порушення у суді вирішили відправити його на 1 рік та шість місяців відбувати покарання в дисциплінарному батальйоні.

Деталі інциденту

За словами офіцера, 18 березня 2023 року він наказав своєму підлеглому прибрати територію у казармі однієї з військових частин. 

"Надалі в обідній період часу обвинувачений повторно мав намір направити потерпілого для прибирання території, однак той відмовився і між ними виникла словесна суперечка та розмова на підвищених тонах. На емоціях обвинувачений завдав потерпілому три-чотири удари в груди та штовхнув на стіл. Обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся, зазначив, що шкодує за вчиненим, просив суд суворо його не карати", — йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Нагадаємо, у Київській області чоловік до смерті побив свого знайомого військового. За такий вчинок зловмисник проведе 15 років за ґратами.

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