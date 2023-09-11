В Ивано-Франковске осудили офицера Нацгвардии, избившего своего подчиненного

Момент нападения офицера Нацгвардии на срочника. Фото: скриншот с видео

В Ивано-Франковске суд вынес приговор офицеру Нацгвардии, применившему физическое насилие к срочнику. Случилось это в местной части.

Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Наказание для обвиняемого

Отмечается, что военного задержали после того, как видео, где он бьет подчиненного, распространилось по социальным сетям. Он был задержан за превышение служебных полномочий в условиях военного положения.

Мужчине грозило от 8 до 12 лет лишения свободы, однако из-за "искреннего раскаяния" и первого нарушения в суде решили отправить его на 1 год и шесть месяцев отбывать наказание в дисциплинарном батальоне.

Детали инцидента

По словам офицера, 18 марта 2023 года он приказал своему подчиненному убрать территорию в казарме одной из воинских частей.

"В дальнейшем в обеденный период времени обвиняемый повторно намеревался направить потерпевшего для уборки территории, однако тот отказался и между ними возникла словесная перепалка и разговор на повышенных тонах. На эмоциях обвиняемый нанес потерпевшему три-четыре удара в грудь и толкнул на стол. Обвиняемый в содеянном искренне раскаялся, отметил, что сожалеет о содеянном, просил суд строго его не наказывать", — говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

Напомним, в Киевской области мужчина до смерти избил своего знакомого военного. За такой поступок злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.