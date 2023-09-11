В Ивано-Франковске осудили офицера Нацгвардии, избившего своего подчиненного
В Ивано-Франковске суд вынес приговор офицеру Нацгвардии, применившему физическое насилие к срочнику. Случилось это в местной части.
Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Наказание для обвиняемого
Отмечается, что военного задержали после того, как видео, где он бьет подчиненного, распространилось по социальным сетям. Он был задержан за превышение служебных полномочий в условиях военного положения.
Мужчине грозило от 8 до 12 лет лишения свободы, однако из-за "искреннего раскаяния" и первого нарушения в суде решили отправить его на 1 год и шесть месяцев отбывать наказание в дисциплинарном батальоне.
Детали инцидента
По словам офицера, 18 марта 2023 года он приказал своему подчиненному убрать территорию в казарме одной из воинских частей.
"В дальнейшем в обеденный период времени обвиняемый повторно намеревался направить потерпевшего для уборки территории, однако тот отказался и между ними возникла словесная перепалка и разговор на повышенных тонах. На эмоциях обвиняемый нанес потерпевшему три-четыре удара в грудь и толкнул на стол. Обвиняемый в содеянном искренне раскаялся, отметил, что сожалеет о содеянном, просил суд строго его не наказывать", — говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.
Напомним, в Киевской области мужчина до смерти избил своего знакомого военного. За такой поступок злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.