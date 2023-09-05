На Київщині засудили чоловіка, який до смерті побив військового

Чоловік у наручниках. Ілюстративне зображення: google.com

У Київській області чоловік до смерті побив свого знайомого військового. За такий вчинок зловмисник проведе 15 років за ґратами.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

У листопаді 2022 року у Вишгородському районі, а саме в селі Лебедівка, стався серйозний конфлікт між фігурантом справи та військовим.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік завдав потерпілому чисельні удари по обличчю та тілу.

Від отриманих травм потерпілий помер. За висновками експертизи, смерть військовослужбовця настала від травми голови та грудної клітки з ушкодженням кісток скелета і внутрішніх органів.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років вʼязниці.

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