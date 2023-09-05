В Киевской области засудили мужчину, который до смерти избил военного

Мужчина в наручниках. Иллюстративное изображение: google.com

В Киевской области мужчина до смерти избил своего знакомого военного. За такой поступок злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Детали дела

В ноябре 2022 г. в Вышгородском районе, а именно в селе Лебедевка, произошел серьезный конфликт между фигурантом дела и военным.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес пострадавшему многочисленные удары по лицу и телу.

От полученных травм потерпевший скончался. По выводам экспертизы, смерть военнослужащего наступила от травмы головы и грудной клетки с повреждением костей скелета и внутренних органов.

Суд назначил наказание в виде 15 лет тюрьмы.

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