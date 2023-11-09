В Івано-Франківську сталася бійка за участі військовослужбовців

Сутичка між військовими та цивільними. Фото: скриншот

В Івано-Франківську сталося одразу дві бійки за участі військовослужбовців. Внаслідок цього кілька осіб отримали тілесні ушкодження. Також кількох підбурювачів затримала поліція.

Відповідне відео шириться телеграм-каналами.

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Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Сутичка сталася між військовими і цивільними

На відео видно, як сварка між військовими і цивільними переростає в бійку. Поліції довелося оперативно втрутитися, щоб не допустити загострення конфлікту.

"Приїхав з Донбаса і розказує, як мені жити", — обурюється чоловік на одному з відео.

В правоохоронних органах цю ситуацію ніяк не прокоментували.

Раніше ми розповідали, що у ресторані Вінниці сталася бійка між двома компаніями — військовослужбовця ЗСУ та працівника СБУ. Причиною конфлікту стала російська музика, яку увімкнули гості службовця СБУ.

Нагадаємо, що на одній з вулиць в Івано-Франківську неподалік власного дому знайшли тіло 27-річного військового Андрія Войцеховського. Хлопець перебував на війні з початку вторгнення, а 1 листопада приїхав у відпустку.