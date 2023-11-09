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В Ивано-Франковске произошла драка с участием военнослужащих

9 ноября 2023 13:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Ивано-Франковске произошла драка с участием военнослужащих
Схватка между военными и гражданскими. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Ивано-Франковске произошло сразу две драки с участием военнослужащих. В результате этого несколько человек получили телесные повреждения. Также несколько подстрекателей задержала полиция.

Соответствующее видео распространяется по телеграммам-каналам.

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Схватка произошла между военными и гражданскими

На видео видно, как ссора между военными и гражданскими перерастает в потасовку. Полиции пришлось оперативно вмешаться, чтобы не допустить обострения конфликта.

"Приехал из Донбасса и рассказывает, как мне жить", — возмущается мужчина на одном из видео.

В правоохранительных органах эту ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее мы рассказывали, что в ресторане Винницы произошла потасовка между двумя компаниями — военнослужащего ВСУ и работника СБУ. Причиной конфликта стала российская музыка, которую включили гости служащего СБУ.

Напомним, что на одной из улиц в Ивано-Франковске недалеко от собственного дома нашли тело 27-летнего военного Андрея Войцеховского. Парень находился на войне с начала вторжения, а 1 ноября приехал в отпуск.

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