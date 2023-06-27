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В Івано-Франківську невідомий вистрелив у чоловіка: камери зафіксували момент пострілу

27 червня 2023 19:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Івано-Франківську невідомий вистрелив у чоловіка: камери зафіксували момент пострілу
В Івано-Франківській області розшукують чоловіка, який вистрілив у кримінального авторитета. Фото: Поліція Івано-Франківської області
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 27 червня, мережею почало ширитись жахливе відео з Івано-Франківська, на кадрах якого видно навмисний вистріл у чоловіка, який перебував у спортзалі. Поліціянти почали розшук зловмисника.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

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Зазначається, що 26 червня о 17:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли по вулиці Симоненка, що в  Івано-Франківську.

За даними слідства, постріл здійснив невідомий чоловік через вікно. ЗМІ повідомляють, що підстрелили Івана Климовича на прізвисько Храм.

 

В Івано-Франківській області розшукують чоловіка, який вистрілив у кримінального авторитета. Фото: Поліція Івано-Франківської області

"У результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу.  Чоловіка доставлено до лікарні", — повідомив начальник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько.

У деяких Telegram-каналах шириться інформація про те, що поранений чоловік фігурував у кількох кримінальних справах, пов'язаних із захопленням центрального ринку в Івано-Франківську, нальотами, викраденням людей тощо.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові затримали держслужбовицю на хабарі. Як повідомили правоохоронці, державну виконавицю відділу виконавчої служби у Львові затримали на хабарі 1 300 доларів. За вказану "винагороду" жінка обіцяла зняти арешт з майна боржника зі сплати аліментів.

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