В Івано-Франківську невідомий вистрелив у чоловіка: камери зафіксували момент пострілу

В Івано-Франківській області розшукують чоловіка, який вистрілив у кримінального авторитета. Фото: Поліція Івано-Франківської області

Сьогодні, 27 червня, мережею почало ширитись жахливе відео з Івано-Франківська, на кадрах якого видно навмисний вистріл у чоловіка, який перебував у спортзалі. Поліціянти почали розшук зловмисника.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

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Постріл у кримінального авторитета

Зазначається, що 26 червня о 17:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли по вулиці Симоненка, що в Івано-Франківську.

За даними слідства, постріл здійснив невідомий чоловік через вікно. ЗМІ повідомляють, що підстрелили Івана Климовича на прізвисько Храм.

В Івано-Франківській області розшукують чоловіка, який вистрілив у кримінального авторитета. Фото: Поліція Івано-Франківської області

"У результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні", — повідомив начальник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько.

У деяких Telegram-каналах шириться інформація про те, що поранений чоловік фігурував у кількох кримінальних справах, пов'язаних із захопленням центрального ринку в Івано-Франківську, нальотами, викраденням людей тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові затримали держслужбовицю на хабарі. Як повідомили правоохоронці, державну виконавицю відділу виконавчої служби у Львові затримали на хабарі 1 300 доларів. За вказану "винагороду" жінка обіцяла зняти арешт з майна боржника зі сплати аліментів.