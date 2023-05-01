В Івано-Франківську люди у військовій формі жорстоко затримали чоловіка

Військові повалили чоловіка на землю. Фото: Скріншот з відео

Вранці 30 квітня у соцмережах поширили відео затримання чоловіка людьми у камуфляжі в Івано-Франківську. Користувачі припустили, що це робота працівників територіального центру комплектування і соцпідтримки, але ТЦК та СП спростували дану підозру.

Про це інформує місцеве ЗМІ Галка.

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В Івано-Франківському ТЦК та СП наголошують, що "заходи з оповіщення громадян" проводяться в межах повноважень та згідно з чинним законодавством.

Відео, яке швидко поширилося Інтернетом свідчить не про мобілізацію. Зокрема в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки зазначили, що на поширеному відео їхніх працівників не було. Натомість у пресслужбі управління патрульної поліції в Івано-Франківській області розповіли деталі.

"Під час патрулювання на вулиці Галицькій інспектори зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху. У 34-річного водія поліцейські виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти освідування чоловік відмовився. При перевірці документів стало відомо, що водій вже позбавлений права керування судом та перебуває у розшуку за самовільне залишення своєї військової частини, тобто дезертирство (ч. 4 ст. 408 ККУ)", — повідомили в поліції Івано-Франківська.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук оголосила про початок контрнаступу, пославшись на Генштаб. Згодом чиновниця видалила пост із цим повідомленням.