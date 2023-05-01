В Ивано-Франковске люди в военной форме жестоко задержали мужчину

Военные свергли мужчину на землю. Фото: Скриншот с видео

Утром 30 апреля в соцсетях распространили видео задержания мужчины людьми в камуфляже в Ивано-Франковске. Пользователи предположили, что работа работников территориального центра комплектования и соц поддержки, но ТЦК и СП опровергли данное подозрение.

Об этом информирует местное СМИ Галка.

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В Ивано-Франковском ТЦК и СП подчеркивают, что "меры по оповещению граждан" проводятся в пределах полномочий и согласно действующему законодательству.

Быстро распространившееся Интернетом свидетельствует не о мобилизации. В частности, в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки отметили, что на распространенном видео их работников не было. В пресс-службе управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области рассказали детали.

"При патрулировании на улице Галицкой инспекторы остановили автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. У 34-летнего водителя полицейские обнаружили признаки наркотического опьянения. Пройти обследование мужчина отказался. При проверке документов стало известно, что водитель уже лишен права управления судом и находится в розыске за самовольное оставление своей воинской части, то есть дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК)", — сообщили в полиции Ивано-Франковска.

Напомним, что в Ивано-Франковске глава областной военной администрации Светлана Онищук объявила о начале контрнаступления, сославшись на Генштаб. Впоследствии чиновница удалила пост с этим сообщением.