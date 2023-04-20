В Івано-Франківську офіцер знущався з військовослужбовця

Правоохоронні органи ведуть розслідування у справі знущання з військовослужбовців. Фото: колаж Новини.LIVE

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону України винесла підозру командиру підрозділу Національної гвардії у Прикарпатті за статтею 426-1 КК України у зв'язку із побиттям одного з його підлеглих. У ході розслідування стало відомо, що офіцер застосував нестатутні заходи, завдавши кілька ударів у грудну клітку і штовхнувши на стіл.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Виниклий конфлікт між офіцером і солдатом був із застосуванням останнім ненормативної лексики.

Наразі слідство також встановлює причетність підозрюваного до інших випадків перевищення влади чи службових повноважень. У зв'язку з цим розглядається питання про обрання запобіжного заходу. За даними слідства, підозрюваний офіцер міг бути причетним до інших випадків порушення закону щодо інших військовослужбовців.

Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові. Своєю чергою, співробітники ДБР опитали свідків та потерпілого, зібрали достатньо доказів для повідомлення військового про підозру у перевищенні службових повноважень.

Передбачене статтею КК України покарання за цей злочин — позбавлення волі на строк до 12 років. Крім того, працівники ДБР розслідують ще два випадки перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військовослужбовців. За даними слідства, було направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу — утримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.

Раніше відео, що з'явилося в одному з українських телеграм-каналів, на якому офіцер нецензурно виражається і побиває військовослужбовця, стало основою для проведення розслідування

Нагадаємо, що органи Бюро економічної безпеки України займаються розслідуванням можливого виробництва підакцизних товарів у Рівненській області, яке, ймовірно, здійснювалося з порушенням законодавства.