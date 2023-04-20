В Ивано-Франковске офицер издевался над военнослужащим

Правоохранительные органы ведут расследование по делу издевательства над военнослужащим. Фото: коллаж Новини.LIVE

Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона Украины вынесла подозрение командиру подразделения Национальной гвардии в Прикарпатье по статье 426-1 УК Украины в связи с избиением одного из его подчиненных. В ходе расследования стало известно, что офицер применил неуставные меры воздействия, нанеся несколько ударов в грудную клетку и толкнув на стол.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Возникший конфликт между офицером и солдатом был связан с употреблением последним ненормативной лексики.

В настоящее время следствие также устанавливает причастность подозреваемого к другим случаям превышения власти или служебных полномочий. В связи с этим рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. По данным следствия, подозреваемый офицер мог быть причастен к другим случаям нарушения закона в отношении других военнослужащих.

Досудебное расследование ведут следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Львове. В свою очередь, сотрудники ДБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий.

Предусмотренное статьей УК Украины наказание за данное преступление — лишение свободы сроком до 12 лет. Кроме того, работники ДБР расследуют еще два случая превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих. По данным следствия, было направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения — содержании под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

Ранее появившееся в одном из украинских телеграмм-каналов видео, на котором офицер нецензурно выражается и избивает военнослужащего, стало основой для проведения расследования

Напомним, что органы Бюро экономической безопасности Украины занимаются расследованием возможного производства подакцизных товаров в Ровенской области, которое предположительно осуществлялось с нарушением законодательства.