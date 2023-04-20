В Ровенской области производитель сигарет подозревается в уклонении от уплаты налогов

БЭБ ведет расследование на производствен сигарет. Фото: Бюро экономической безопасности

Органы Бюро экономической безопасности Украины занимаются расследованием возможного производства подакцизных товаров в Ровенской области, которое предположительно осуществлялось с нарушением законодательства.

Об этом сообщает БЭБ.

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По результатам следствия установлено, что одно из предприятий могло получать льготы при импорте сырья для производства табачной продукции и, скорее всего, не выполняло обязательства по уплате акцизного налога в значительном размере.

В результате использования остатков табака должностные лица производили сигареты, которые продавались за наличные деньги. Кроме того, остатки табака и контрафактная продукция не отражались в налоговой отчетности.

Для прекращения незаконной деятельности и документирования действий преступников детективы БЭБ провели обыск в производственных, складских и офисных помещениях. В результате были обнаружены марки акцизного налога, готовая продукция — сигареты, линии по производству и другое оборудование. Образцы товара, напоминающие табак, были изъяты и направлены на экспертизу.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех причастных к этому преступлению лиц. Сумма причиненного ущерба находится в процессе установления.

Дело о незаконном производстве, хранении, сбыте или транспортировке подакцизных товаров, предусмотренное статьей 204 частью 1 УК Украины, а также об уклонении от уплаты налогов в соответствии со статьей 212 частью 3 УК Украины, находится в стадии досудебного расследования при участии детективов Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Полтавской областной прокуратуры.

Напомним, что Антикоррупционная прокуратура установила, что в 2016 году на ремонте трех вертолетов для иностранного заказчика и.о. гендиректора "Промоборонэкспорта" растратил 1,34 млн долларов США. Досудебное расследование по этому делу завершено.