На Рівненщині виробник сигарет підозрюється в ухиленні від сплати податків

БЕБ веде розслідування на виробничих цигарок. Фото: Бюро економічної безпеки

Органи Бюро економічної безпеки України займаються розслідуванням можливого виробництва підакцизних товарів у Рівненській області, яке, ймовірно, здійснювалося з порушенням законодавства.

Про це повідомляє БЕБ.

Читайте також:

БЕБ веде розслідування у справі незаконного провадження цигарок

За результатами слідства встановлено, що одне з підприємств могло отримувати пільги при імпорті сировини для виробництва тютюнової продукції та, найімовірніше, не виконувало зобов'язань щодо сплати акцизного податку у значному розмірі.

Внаслідок використання залишків тютюну посадові особи виробляли цигарки, які продавалися за готівку. Крім того, залишки тютюну та контрафактна продукція не відображалися у податковій звітності.

Для припинення незаконної діяльності та документування дій злочинців детективи БЕБ провели обшук у виробничих, складських та офісних приміщеннях. В результаті було виявлено марки акцизного податку, готову продукцію — сигарети, лінії з виробництва та інше обладнання. Зразки товару, що нагадують тютюн, було вилучено та направлено на експертизу.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних до цього злочину осіб. Сума завданих збитків перебуває у процесі встановлення.

Справа про незаконне провадження, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, передбачена статтею 204 частиною 1 КК України, а також про ухилення від сплати податків відповідно до статті 212 частини 3 КК України, перебуває на стадії досудового розслідування за участю детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура встановила, що у 2016 році на ремонті трьох вертольотів для іноземного замовника в.о. гендиректора "Промоборонекспорту" розтратив 1,34 млн доларів США. Досудове розслідування у цій справі завершено.