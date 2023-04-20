САП завершила следствие по делу о растрате в "Промоборонэкспорте": до чего докопались прокуроры

Ремонт вертолета. Фото: "Милитарный"

Антикоррупционная прокуратура установила, что в 2016 году на ремонте трех вертолетов для иностранного заказчика и.о. гендиректора "Промоборонэкспорта" растратил 1,34 млн долларов США. Досудебное расследование по этому делу завершено.

Об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры .

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Досудебное следствие завершено

Прокурор САП объявил о завершении досудебного расследования по делу бывшего и. генерального директора государственного предприятия "Промоборонэкспорт", входящего в структуру "Укроборонпрома".

Собранные улики были признаны достаточными для составления обвинительного акта.

В САП поручили детективам НАБУ открыть материалы дела для ознакомления защиты.

Что обнаружила прокуратура

В ходе следствия было установлено, что и.о. руководителя ГП "Промоборонэкспорт" в течение 2016 года растратил средства госпредприятия при выполнении контракта на ремонт трех военных вертолетов, заключенного между Украиной и одной из стран Северной Америки.

Общая сумма растраты составляет 1,34 млн. долларов США.

Действия подозреваемого квалифицировали по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним, что в феврале контрразведка Службы Безопасности Украины предотвратила утечку секретной информации из одного из ведущих государственных предприятий, входящего в структуру "Укроборонпрома". В результате спецоперации в Киеве задержан российский агент, получивший враждебную задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора.