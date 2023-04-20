САП завершила слідство у справі про розтрату у "Промоборонекспорті": до чого докопалися прокурори

Ремонт гелікоптера. Фото: "Мілітарний"

Антикорупційна прокуратура встановила, що 2016 року на ремонті трьох гелікоптерів для іноземного замовника в.о. гендиректора "Промоборонекспорту" розтратив 1,34 млн доларів США. Досудове розслідування у цій справі завершене.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Досудове слідство завершене

Прокурор САП оголосив про завершення досудового розслідування у справі колишнього в.о. генерального директора державного підприємства "Промоборонекспорт", яке входить до структури "Укроборонпрому".

Зібрані докази було визнано достатніми для складання обвинувального акту.

У САП дали доручення детективам НАБУ відкрити матеріали справи для ознайомлення захисту.

Що виявила прокуратура

Під час слідства було встановлено, що в.о. керівника ДП "Промоборонекспорт" протягом 2016 року розтратив кошти держпідприємства під час виконання контракту на ремонт трьох військових гелікоптерів, укладеного між Україною та однією з країн Північної Америки.

Загальна сума розтрати становить 1,34 млн доларів США.

Дії підозрюваного кваліфікували за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагадаємо, що у лютому контррозвідка Служби Безпеки України запобігла витоку секретної інформації з одного з провідних державних підприємств, яке входить до структури "Укроборонпрому". У результаті спецоперації у Києві затримано російського агента, який отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора.