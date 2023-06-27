В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в мужчину: камеры зафиксировали момент выстрела

В Ивано-Франковской области разыскивают мужчину, выстрелившего в криминального авторитета. Фото: Полиция Ивано-Франковской области

Сегодня, 27 июня, сетью начало распространяться ужасное видео из Ивано-Франковска, на кадрах которого виден умышленный выстрел в мужчину, который находился в спортзале. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Читайте также:

Выстрел в криминальный авторитет

Отмечается, что 26 июня в 17:20 на линию 102 поступило сообщение о выстрелах по улице Симоненко в Ивано-Франковске.

По данным следствия, выстрел произвел неизвестный мужчина через окно. СМИ сообщают, что подстрелили Ивана Климовича по прозвищу Храм.

В Ивано-Франковской области разыскивают мужчину, выстрелившего в криминального авторитета. Фото: Полиция Ивано-Франковской области

"В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу" , - сообщил начальник полиции Ивано-Франковской области Сергей Беспалько.

В некоторых Telegram-каналах распространяется информация о том, что раненый мужчина фигурировал по нескольким уголовным делам, связанным с захватом центрального рынка в Ивано-Франковске, налетами, похищением людей.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове задержали госслужащую на взятке. Как сообщили правоохранители, государственную исполнительницу отдела исполнительной службы во Львове задержали на взятке 1300 долларов. За указанное "вознаграждение" женщина обещала снять арест с имущества должника по уплате алиментов.