В ISW пояснили, чим так важливий для Путіна арешт американського кореспондента WSJ

Кореспондент Wall Street Journal Еван Гершкович. Фото: АВС

Як відомо, Путін особисто погодив арешт Гершковича за звинуваченням у шпигунстві. Аналітики Інституту дослідження війни вважають, що це дозволить президенту Росії тиснути на США.

Про це інформує ISW.

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Президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.

Повідомлення про особисту участь Путіна в арешті дозволяють припустити, що арешт, ймовірно, був відповіддю на арешт США громадянина Росії Сергія Черкасова 24 березня за звинуваченням у діяльності як агента іноземної держави. Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував наказ Путіна про арешт Гершковича і заявив, що російські спецслужби самостійно прийняли рішення про арешт Гершковича.

ФСБ здійснила інші нещодавні арешти у зв’язку з інформацією про оборонні підприємства в Свердловській області, і за оцінкою експертів Кремль може використовувати привід загроз оборонно-промисловій базі Росії, щоб виправдати репресії та подальше приховування діяльності російських оборонно-промислових підприємств.

Особиста участь Путіна в першому арешті американського журналіста з часів холодної війни може вказувати на те, що Кремль розглядав арешт як прораховану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від Сполучених Штатів. Кремль може використовувати привід загроз оборонно-промисловій базі Росії для виправдання репресій і подальшого приховування діяльності російських оборонно-промислових підприємств.

Нагадаємо, що Віктор Мюллер Феррейра приїхав до Вашингтона як бразильський студент. Але у США заявили, що він був російським шпигуном Сергієм Черкасовим.