У США заявили, що викрили російського шпигуна: що відомо про бразильського студента Феррейра

Бразильський студент, який виявився російським шпигуном

Віктор Мюллер Феррейра приїхав до Вашингтона як бразильський студент. Але у США кажуть, що він був російським шпигуном.

Про це повідомляє The Washington Post.

У США викрили російського шпигуна

"Як і будь-хто, хто потрапив до коледжу своєї мрії, Віктор Мюллер Феррейра був у захваті, коли його прийняли до аспірантури Університету Джона Гопкінса у Вашингтоні у 2018 році", — повідомляють у виданні.

Досягнення було ще приємнішим для Феррейри, тому що він був не тим старанним студентом із Бразилії, якого він зобразив у своїй заявці на університет Джона Гопкінса, а оперативником російської розвідки родом із Калінінграда, згідно з серією міжнародних розслідувань, а також звинуваченням, висунутим Міністерством юстиції у федеральному суді в п'ятницю.

Виявилось, що його справжнє ім’я – Сергій Черкасов, і він витратив майже десять років на створення вигаданої персони Феррейри, згідно з офіційними даними та судовими документами. Його "команда" являла собою тісне коло російських кураторів, які готові були мати таємного шпигуна в столиці США, призначеного для налагодження зв’язків у кожному куточку американської служби безпеки, від Державного департаменту до ЦРУ.

Використовуючи доступ, який він отримав протягом двох років у Вашингтоні, Черкасов подавав звіти своїм начальникам у російській службі військової розвідки, ГРУ, про те, як високопосадовці в адміністрації Байдена реагували на нарощування російської армії перед війною в Україні, згідно з даними.

Зазначають, що після того, як він закінчив навчання, він був близький до досягнення більш серйозного проникнення, коли йому запропонували посаду в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Він мав розпочати шестимісячне стажування там минулого року, але за словами західних представників служби безпеки, голландська влада відмовила йому, діючи на основі інформації, переданої ФБР. Офіційні особи в Нідерландах посадили його на літак до Бразилії, де він був заарештований після приземлення і зараз відбуває 15-річний термін ув’язнення за фальсифікацію документів, пов’язану з його підробленим ідентифікатором. Саме тоді, коли йому відмовили в роботі, суд розпочав розслідування російських військових злочинів в Україні.

Крім того, викриття виявили серйозні прорахунки в російській торгівлі. Влада замінувала комп’ютер та інші пристрої Черкасова та знайшла купу доказів, згідно з протоколами суду та співробітниками служби безпеки, включаючи електронні листи його російським менеджерам, деталі про "мертві точки", де могли залишатися повідомлення, записи про незаконні грошові перекази та повна помилок особиста історія, яку він, здається, склав, намагаючись запам’ятати подробиці свого вигаданого життя.

Його арешт у квітні минулого року відбувся на початку поточного згортання російських розвідувальних мереж по всій Європі. За словами офіційних осіб, він завдав більшої шкоди шпигунським службам Кремля, ніж будь-які інші спроби шпигунства.

Нагадаємо, що 29 березня СБУ повідомила про підозру колаборанту Олександру Коротаєву. Суть якої формування "російського батальйону" із мешканців Херсонщини.