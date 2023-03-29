В США заявили, что разоблачили российского шпиона: что известно о бразильском студенте Феррейре

Бразильский студент, оказавшийся русским шпионом

Виктор Мюллер Феррейра приехал в Вашингтон как бразильский студент. Но в США говорят, что он был русским шпионом.

Об этом сообщает The Washington Post.

В США разоблачили российского шпиона

"Как и любой, кто попал в колледж своей мечты, Виктор Мюллер Феррейра был в восторге, когда его приняли в аспирантуру Университета Джона Хопкинса в Вашингтоне в 2018 году", — сообщают в издании.

Достижение было еще более приятным для Феррейры, потому что он был не тем усердным студентом из Бразилии, которого он изобразил в своей заявке в университет Джона Хопкинса, а оперативником российской разведки родом из Калининграда, согласно серии международных расследований, а также обвинениям, выдвинутым Министерством юстиции. В федеральном суде в пятницу

Оказалось, что его настоящее имя – Сергей Черкасов, и он потратил почти десять лет на создание вымышленной персоны Феррейры, согласно официальным данным и судебным документам. Его "команда" представляла собой тесный круг российских кураторов, готовых иметь тайного шпиона в столице США, предназначенного для налаживания связей в каждом уголке американской службы безопасности, от Государственного департамента до ЦРУ.

Используя доступ, полученный в течение двух лет в Вашингтоне, Черкасов подавал отчеты своим начальникам в российской службе военной разведки, ГРУ, о том, как высокопоставленные должностные лица в администрации Байдена реагировали на наращивание российской армии перед войной в Украине, согласно данным.

Отмечают, что после окончания учебы он был близок к достижению более серьезного проникновения, когда ему предложили должность в Международном уголовном суде в Гааге. Он должен был начать шестимесячную стажировку там в прошлом году, но по словам западных представителей службы безопасности, голландские власти отказали ему, действуя на основе информации, переданной ФБР. Официальные лица в Нидерландах посадили его на самолет в Бразилию, где он был арестован после приземления и отбывает 15-летний срок заключения за фальсификацию документов, связанную с его поддельным идентификатором. Именно тогда, когда ему было отказано в работе, суд начал расследование российских военных преступлений в Украине.

Кроме того, разоблачения выявили серьезные просчеты в российской торговле. Власти изъяли компьютер и другие устройства Черкасова и нашли кучу доказательств, согласно протоколам суда и сотрудникам службы безопасности, включая электронные письма его российским менеджерам, детали о "мертвых точках", где могли оставаться сообщения, записи о незаконных денежных переводах и полная ошибок личная история, которую он, кажется, сочинил, пытаясь запомнить подробности своей вымышленной жизни.

Его арест в апреле прошлого года произошел в начале текущего сворачивания российских разведывательных сетей по всей Европе. По словам официальных лиц, он нанес больший ущерб шпионским службам кремля, чем любые другие попытки шпионажа.

Напомним, что 29 марта СБУ сообщила о подозрении коллаборанту Александру Коротаеву. Суть формирования "российского батальона" из жителей Херсонщины.