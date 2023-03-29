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СБУ вручила підозру колаборанту, який формує "російський батальйон" на Херсонщині

29 березня 2023 16:40
- Анна-Каріна Білоткач
Підозрюваний колаборант на Херсонщині
- Анна-Каріна Білоткач

СБУ повідомила про підозру колаборанту Олександру Коротаєву. Суть якої в формуванні "російського батальйону" із мешканців Херсонщини.

Про це повідомляє СБУ.

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Підозра колаборанту

Служба безпеки зазначає, що зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який допомагає окупантам на тимчасово окупованій частині півдня України.

Фігурантом є колишній високопосадовець з Одеської області Олександр Коротаєв. Раніше він був заступником начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області.

Після початку повномасштабного вторгнення він переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини. Там приєднався до місцевої окупаційної адміністрації і за дорученням гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників.

Повідомляється, що до складу цього угруповання ворог намагався примусово "мобілізувати" максимальну кількість місцевих жителів. При цьому зловмисник особисто агітував громадян вступати до лав загарбників і воювати проти України.

Крім того, у своїх публічних виступах перед людьми він виправдовує збройну агресію рф, тимчасове захоплення Криму та воєнні злочини окупантів.

СБУ на підставі зібраних доказів повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території)
▪️ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників)

Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що 28 березня СБУ затримала на Чернігівщині прикордонника, який намагався "злити" інформацію про охорону північних рубежів України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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