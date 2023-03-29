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СБУ вручила подозрение коллаборанту, формирующему "российский батальон" в Херсонской области

29 марта 2023 16:40
- Анна-Карина Белоткач
Подозреваемый коллаборант в Херсонской области
- Анна-Карина Белоткач

СБУ сообщила о подозрении коллаборанту Александру Коротаеву. Суть которой в формировании "русского батальона" из жителей Херсона.

Об этом сообщает СБУ.

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Подозрение коллаборанта

Служба безопасности отмечает, что собрала доказательную базу еще одного коллаборанта, который помогает оккупантам на временно оккупированной части юга Украины.

Фигурантом является бывший высокопоставленный чиновник из Одесской области Александр Коротаев. Ранее он являлся заместителем начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области.

После начала полномасштабного вторжения он переехал во временно оккупированную Херсонскую область. Там присоединился к местной оккупационной администрации и по доверенности гауляйтера Сальдо формировал новый военный батальон для захватчиков.

Сообщается, что в состав этой группировки враг пытался принудительно "мобилизовать" максимальное количество местных жителей. При этом злоумышленник лично агитировал граждан вступать в ряды захватчиков и воевать против Украины.

Кроме того, в своих публичных выступлениях перед людьми он оправдывает вооруженную агрессию россии, временный захват Крыма и военные преступления оккупантов.

СБУ на основании собранных доказательств сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории)
▪️ ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников)

В настоящее время коллаборант скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, что 28 марта СБУ задержала на Черниговщине пограничника, пытавшегося "слить" информацию об охране северных рубежей Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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