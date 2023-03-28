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Прикордонник на Чернігівщині намагався "злити" інформацію про охорону кордонів України

28 березня 2023 17:21
- Анна-Каріна Білоткач
СБУ затримали прикордонника на Чернігівщині
- Анна-Каріна Білоткач

СБУ затримала на Чернігівщині прикордонника, який намагався "злити" інформацію про охорону північних рубежів України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє в телеграмі СБУ.

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Зазначається, що контррозвідка Служби безпеки спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрила ще одного російського агента у ході спецоперації у Чернігівській області.

Фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Ще до початку повномасштабного вторгнення посадовець був завербований кадровим співробітником фсб. 

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Вже після 24 лютого минулого року ворог "активував" свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни.

Крім того, повідомляють, що агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області.

Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму "куратору" з фсб через месенджер у Телеграм.

Ця розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Повідомляють, що зловмиснику обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили співробітники СБУ у Чернігівській області спільно з Головним відділом внутрішньої та власної безпеки "Центр" Держприкордонслужби за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що 28 березня прокуратура Куп'янського округу Харківської області порушила кримінальну справу стосовно 38-річної жінки, яку підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Правоохоронні органи виявили її як поплічницю окупаційної влади. 

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