Прикордонник на Чернігівщині намагався "злити" інформацію про охорону кордонів України
СБУ затримала на Чернігівщині прикордонника, який намагався "злити" інформацію про охорону північних рубежів України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Про це повідомляє в телеграмі СБУ.
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Прикордонник "зливає" інформацію фсб
Зазначається, що контррозвідка Служби безпеки спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрила ще одного російського агента у ході спецоперації у Чернігівській області.
Фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Ще до початку повномасштабного вторгнення посадовець був завербований кадровим співробітником фсб.
Вже після 24 лютого минулого року ворог "активував" свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни.
Крім того, повідомляють, що агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області.
Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму "куратору" з фсб через месенджер у Телеграм.
Ця розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України.
Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Повідомляють, що зловмиснику обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Заходи проводили співробітники СБУ у Чернігівській області спільно з Головним відділом внутрішньої та власної безпеки "Центр" Держприкордонслужби за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.
Нагадаємо, що 28 березня прокуратура Куп'янського округу Харківської області порушила кримінальну справу стосовно 38-річної жінки, яку підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Правоохоронні органи виявили її як поплічницю окупаційної влади.