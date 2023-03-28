Пограничник в Черниговской области пытался "слить" информацию об охране границ Украины: детали
СБУ задержала на Черниговщине пограничника, который пытался "слить" информацию об охране северных рубежей Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Об этом сообщает в телеграмме СБУ.
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Пограничник "сливает" информацию фсб
Отмечается, что контрразведка Службы безопасности совместно с сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачила еще одного российского агента в ходе спецоперации в Черниговской области.
Фигурантом оказался инспектор Черниговского пограничного отряда. Еще до начала полномасштабного вторжения чиновник был завербован кадровым сотрудником ФСБ.
Уже после 24 февраля прошлого года враг "активировал" своего приспешника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины в условиях войны.
Кроме того, сообщают, что агрессора интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому устройству государственной границы в пределах Черниговской области.
Именно эти секретные сведения российский агент должен был найти, сфотографировать, а затем передать своему "куратору" из ФСБ через мессенджер в Телеграмм.
Эта развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины.
Однако сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно уличили предателя и задержали его на попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Сообщается, что злоумышленнику избрана мера пресечения — содержание под стражей. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Черниговской области совместно с Главным отделом внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры.
Напомним, что 28 марта прокуратура Купянского округа Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении 38-летней женщины, подозреваемой в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины). Правоохранительные органы обнаружили ее как приспешницу оккупационных властей.