Пограничник в Черниговской области пытался "слить" информацию об охране границ Украины: детали

СБУ задержали пограничника в Черниговской области

СБУ задержала на Черниговщине пограничника, который пытался "слить" информацию об охране северных рубежей Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Об этом сообщает в телеграмме СБУ.

Пограничник "сливает" информацию фсб

Отмечается, что контрразведка Службы безопасности совместно с сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачила еще одного российского агента в ходе спецоперации в Черниговской области.



Фигурантом оказался инспектор Черниговского пограничного отряда. Еще до начала полномасштабного вторжения чиновник был завербован кадровым сотрудником ФСБ.







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Уже после 24 февраля прошлого года враг "активировал" своего приспешника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины в условиях войны.



Кроме того, сообщают, что агрессора интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому устройству государственной границы в пределах Черниговской области.



Именно эти секретные сведения российский агент должен был найти, сфотографировать, а затем передать своему "куратору" из ФСБ через мессенджер в Телеграмм.



Эта развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины.



Однако сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно уличили предателя и задержали его на попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.



Сообщается, что злоумышленнику избрана мера пресечения — содержание под стражей. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.



Мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Черниговской области совместно с Главным отделом внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры.

Напомним, что 28 марта прокуратура Купянского округа Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении 38-летней женщины, подозреваемой в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины). Правоохранительные органы обнаружили ее как приспешницу оккупационных властей.