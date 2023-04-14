В ISW объяснили, чем так важен для Путина арест американского корреспондента WSJ

Корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото: АВС

Как известно, Путин лично согласовал арест Гершковича по обвинению в шпионаже. Аналитики Института исследования войны считают, что это позволит президенту России давить на США.

Об этом информирует ISW.

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Путин арестовал корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича

Президент России Владимир Путин лично согласовал арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Сообщения о личном участии Путина в аресте позволяют предположить, что арест, вероятно, являлся ответом на арест США гражданина России Сергея Черкасова 24 марта по обвинению в деятельности как агента иностранного государства. Спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг приказ Путина об аресте Гершковича и заявил, что российские спецслужбы самостоятельно приняли решение об аресте Гершковича.

ФСБ осуществила другие недавние аресты в связи с информацией об оборонных предприятиях в Свердловской области и по оценке экспертов Кремль может использовать повод угроз оборонно-промышленной базе России, чтобы оправдать репрессии и дальнейшее сокрытие деятельности российских оборонно-промышленных предприятий.

Личное участие Путина в первом аресте американского журналиста со времен холодной войны может указывать на то, что Кремль рассматривал арест как просчитанную эскалацию, которую он попытается использовать в качестве рычага для получения уступок от Соединенных Штатов. Кремль может использовать повод угроз оборонно-промышленной базе России для оправдания репрессий и дальнейшего сокрытия деятельности российских оборонно-промышленных предприятий.

Напомним, что Виктор Мюллер Феррейра приехал в Вашингтон как бразильский студент. Но в США заявили, что он был российским шпионом Сергеем Черкасовым.