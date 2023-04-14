В ISW объяснили, чем так важен для Путина арест американского корреспондента WSJ
Как известно, Путин лично согласовал арест Гершковича по обвинению в шпионаже. Аналитики Института исследования войны считают, что это позволит президенту России давить на США.
Об этом информирует ISW.
Путин арестовал корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича
Президент России Владимир Путин лично согласовал арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Сообщения о личном участии Путина в аресте позволяют предположить, что арест, вероятно, являлся ответом на арест США гражданина России Сергея Черкасова 24 марта по обвинению в деятельности как агента иностранного государства. Спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг приказ Путина об аресте Гершковича и заявил, что российские спецслужбы самостоятельно приняли решение об аресте Гершковича.
ФСБ осуществила другие недавние аресты в связи с информацией об оборонных предприятиях в Свердловской области и по оценке экспертов Кремль может использовать повод угроз оборонно-промышленной базе России, чтобы оправдать репрессии и дальнейшее сокрытие деятельности российских оборонно-промышленных предприятий.
Личное участие Путина в первом аресте американского журналиста со времен холодной войны может указывать на то, что Кремль рассматривал арест как просчитанную эскалацию, которую он попытается использовать в качестве рычага для получения уступок от Соединенных Штатов. Кремль может использовать повод угроз оборонно-промышленной базе России для оправдания репрессий и дальнейшего сокрытия деятельности российских оборонно-промышленных предприятий.
Напомним, что Виктор Мюллер Феррейра приехал в Вашингтон как бразильский студент. Но в США заявили, что он был российским шпионом Сергеем Черкасовым.