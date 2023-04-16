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В Ірані засудили військових, які причетні до збиття українського Boeing-737: деталі

16 квітня 2023 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ірані засудили військових, які причетні до збиття українського Boeing-737: деталі
Залишки українського літака Boeing-737. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 квітня, суд в Ірані засудив до тюремного ув'язнення 10 членів збройних сил. Їх визнали винними в причетності до збиття українського авіалайнера Boeing-737.

Про це повідомляє Barron's.

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Деталі

Командир отримав 10 років в'язниці, а ще дев'ятеро були засуджені до термінів від одного до трьох років за інцидент 2020 року, який призвів до загибелі всіх 176 людей на борту. Більшість із них були іранцями та канадцями, зокрема багато з подвійним громадянством. Внаслідок катастрофи Україна втратила 11 громадян.

Іранські війська збили рейс PS752 Міжнародних авіаліній України невдовзі після його зльоту з Тегерана 8 січня 2020 року.

Через три дні збройні сили Ірану визнали, що "помилково" збили літак, що летів до Києва.

У листопаді минулого року судові органи Ірану заявили, що в Тегерані розпочався судовий процес над 10 військовослужбовцями у зв’язку зі збиттям літака.

Нагадаємо, 16 січня у Непалі сталася авіакатастрофа із пасажирським літаком авіакомпанії Yeti Airlines. В результаті падіння повітряного судна загинули усі 68 пасажирів та чотири члени екіпажу.

Також ми писали, що Україна відновить зруйнований російськими військами літак "Мрія". Планується, що до реконструкції буде залучена вся світова спільнота. А із урахуванням новітніх технологій в авіабудівництві вже новий Ан-225 буде значно кращим, сучаснішим та легшим. Однак він точно не буде меншим і залишатиметься найбільшим літаком у світі надалі.

Додамо, 24 березня, біля Криму помітили британський літак-розвідник. Разом з ним — два винищувачі Королівських повітряних сил.

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