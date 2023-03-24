Біля Криму помітили британський літак-розвідник та два винищувачі

Літак-розвідник

Сьогодні, 24 березня, біля Криму помітили британський літак-розвідник. Разом з ним — два винищувачі Королівських повітряних сил.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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Стратегічний розвідник Британії у супроводі двох винищувачів увійшов у Чорне море до так званої "забороненої польотної зони рф".

"Пара винищувачів Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великобританії у супроводі літака радіотехнічної розвідки RC-135V Rivet помічено в районі Криму", — розповів Цаплієнко.

Сервіс Flightradar, за допомогою якого відстежується рух авіасуден, зафіксував британський розвідувальний літак та винищувачі.

Нагадаємо, 11 березня ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress пролетів вздовж кордону рф. Його супроводжували польські винищувачі.

Також ми писали, що 20 березня у росії заявили про появу стратегічних бомбардувальників В-52Н Військово-повітряних сил США. Їх нібито помітили над Балтикою, коли летіли до держкордону рф.

Додамо, окупаційна влада росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Представник української розвідки Андрій Юсов порадив окупантам та їхнім поплічникам їхати з півострова зараз, поки є така можливість, адже час деокупації стає все ближчим.