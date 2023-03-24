Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Біля Криму помітили британський літак-розвідник та два винищувачі arrow

Біля Криму помітили британський літак-розвідник та два винищувачі

24 березня 2023 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Літак-розвідник
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 24 березня, біля Криму помітили британський літак-розвідник. Разом з ним — два винищувачі Королівських повітряних сил.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Читайте також:

Деталі

Стратегічний розвідник Британії у супроводі двох винищувачів увійшов у Чорне море до так званої "забороненої польотної зони рф".

"Пара винищувачів Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великобританії у супроводі літака радіотехнічної розвідки RC-135V Rivet помічено в районі Криму", — розповів Цаплієнко.

Сервіс Flightradar, за допомогою якого відстежується рух авіасуден, зафіксував британський розвідувальний літак та винищувачі.

Возле Крыма заметили британский самолет-разведчик и два истребителя

Нагадаємо, 11 березня ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress пролетів вздовж кордону рф. Його супроводжували польські винищувачі.

Також ми писали, що 20 березня у росії заявили про появу стратегічних бомбардувальників В-52Н Військово-повітряних сил США. Їх нібито помітили над Балтикою, коли летіли до держкордону рф.

Додамо, окупаційна влада росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Представник української розвідки Андрій Юсов порадив окупантам та їхнім поплічникам їхати з півострова зараз, поки є така можливість, адже час деокупації стає все ближчим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:47 Стало відомо, чи каратимуть Валерія Меладзе в росії за його фразу "Героям слава"

18:45 Українські роботодавці шукають кандидатів зі знанням ChatGPT: які умови та зарплати

18:41 Скандал на Тернопільщині: 23 пацієнти втратили зір після уколів в очі, одному видалять око

18:35Суд обрав запобіжний захід третьому організатору "блогерських вечірок" зі зґвалтуваннями

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 В Одесі знизилася захворюваність на туберкульоз

18:30 Німеччина вперше передала Україні нові інженерні танки

Новина з відео

18:25 Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

18:11 Заміна Маліновському: "Аталанта" придбає футболіста з "Динамо"

Новина з відео

18:25 Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з відео

15:46 соловйов розгнівався через Галкіна: пропагандист висунув вимоги владі рф

Новина з відео

15:10 На Одещині прикордонний собака виявив контрабанду сигарет

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:59 Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

Новина з відео

14:40 Пляжний сезон під забороною: експерти попереджають про високий ступінь замінованості

Новина з відео

14:01 Україна передала росії частину полонених окупантів без обміну: подробиці

Новина з відео

12:40 Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Актуальне по темі

None 24 Березень 18:49

Стало відомо, чи каратимуть Валерія Меладзе в росії за його фразу "Героям слава"

None 24 Березень 14:05

Українські роботодавці шукають кандидатів зі знанням ChatGPT: які умови та зарплати

None 24 Березень 18:41

Скандал на Тернопільщині: 23 пацієнти втратили зір після уколів в очі, одному видалять око

None 24 Березень 18:35

Суд обрав запобіжний захід третьому організатору "блогерських вечірок" зі зґвалтуваннями

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB