Возле Крыма заметили британский самолет-разведчик и два истребителя
Сегодня, 24 марта, возле Крыма был замечен британский самолет-разведчик. Вместе с ним — два истребителя Королевских воздушных сил.
Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.
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Стратегический разведчик Британии в сопровождении двух истребителей вошел в Черное море в так называемую "запретную полетную зону рф".
"Пару истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании в сопровождении самолета радиотехнической разведки RC-135V Rivet замечено в районе Крыма", — рассказал Цаплиенко.
Сервис Flightradar, с помощью которого отслеживается движение авиасуден, зафиксировал британский разведывательный самолет и истребители.
Напомним, 11 марта ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress пролетел вдоль границы россии. Его сопровождали польские истребители.
Также мы писали, что 20 марта в россии заявили о появлении стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил США. Их якобы заметили над Балтикой, когда летели в госграницу рф.
Добавим, оккупационные власти рф начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Представитель украинской разведки Андрей Юсов посоветовал оккупантам и их приспешникам ехать с полуострова сейчас, пока есть такая возможность, ведь время деоккупации становится все ближе.