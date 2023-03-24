Возле Крыма заметили британский самолет-разведчик и два истребителя.

Самолет-разведчик

Сегодня, 24 марта, возле Крыма был замечен британский самолет-разведчик. Вместе с ним — два истребителя Королевских воздушных сил.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

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Стратегический разведчик Британии в сопровождении двух истребителей вошел в Черное море в так называемую "запретную полетную зону рф".

"Пару истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании в сопровождении самолета радиотехнической разведки RC-135V Rivet замечено в районе Крыма", — рассказал Цаплиенко.

Сервис Flightradar, с помощью которого отслеживается движение авиасуден, зафиксировал британский разведывательный самолет и истребители.

Напомним, 11 марта ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress пролетел вдоль границы россии. Его сопровождали польские истребители.

Также мы писали, что 20 марта в россии заявили о появлении стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил США. Их якобы заметили над Балтикой, когда летели в госграницу рф.

Добавим, оккупационные власти рф начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Представитель украинской разведки Андрей Юсов посоветовал оккупантам и их приспешникам ехать с полуострова сейчас, пока есть такая возможность, ведь время деоккупации становится все ближе.