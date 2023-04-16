В Иране засудили военных, которые причастны к сбиванию украинского Boeing-737: детали

Остатки украинского самолета Boeing-737. Фото: Wikipedia

Сегодня, 16 апреля, суд в Иране приговорил к тюремному заключению 10 членов вооруженных сил. Их признали виновными в причастности к сбитию украинского авиалайнера Boeing-737.

Об этом сообщает Barron's.

Читайте также:

Подробности

Командир получил 10 лет тюрьмы, а еще девять были приговорены к срокам от одного до трех лет за инцидент 2020 года, который привел к гибели всех 176 человек на борту. Большинство из них были иранцами и канадцами, в том числе многие с двойным гражданством. В результате катастрофы Украина потеряла 11 граждан.

Иранские войска сбили рейс PS752 Международных авиалиний Украины вскоре после его взлета из Тегерана 8 января 2020 года.

Через три дня вооруженные силы Ирана признали, что "ошибочно" сбили самолет, который летел в Киев.

В ноябре прошлого года судебные органы Ирана заявили, что в Тегеране начался судебный процесс над 10 военнослужащими в связи с уничтожением самолета.

Напомним, 16 января в Непале произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом авиакомпании Yeti Airlines. В результате падения воздушного судна погибли все 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Также мы писали, что Украина восстановит разрушенный российскими войсками самолет "Мрия". Планируется, что к реконструкции будет привлечено все мировое сообщество. А с учетом новейших технологий в авиастроительстве уже новый Ан-225 будет значительно лучше, современнее и легче. Однако он точно не будет меньше и будет оставаться самым большим самолетом в мире в дальнейшем.

Добавим, 24 марта возле Крыма заметили британский самолет-разведчик. Вместе с ним два истребителя Королевских воздушных сил.