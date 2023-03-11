В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: вражаючі кадри
У суботу, 11 березня, в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі. Він викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів.
Про це повідомляє Reuters.
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Подробиці
Вулкан, розташований в регіоні Джок'якарта, почав вивергатися близько 12:00 за місцевим часом (05:00 за Гринвічем), в результаті чого потоки лави розтеклися на відстань 1,5 км.
Le mont Merapi est entré en éruption sur l'île de Java en Indonésie. La coulée de lave a déjà atteint une longueur de 1,5 km. pic.twitter.com/nMlhplP5m5— Brainless Partisans 🏴☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) March 11, 2023
Мешканців прилеглої громади закликали припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах в радіусі від трьох до семи кілометрів від кратера.
💥🌋 Nouvelles Images du mont Merapi qui vient d'entrer en éruption sur l'île de Java en #Indonesia 🇮🇩— Militant.André.D (@Circonscripti18) March 11, 2023
La coulée de lave a déjà atteint une longueur de 1,5 km et un nuage de fumée s'élève déjà à 7 km d'altitude .
L'évacuation des riverains n'a pas encore commencé. pic.twitter.com/JGRO6Z0Yaj
При цьому наразі евакуація місцевого населення не проводиться.
Як видно на фото та відео, населені пункти поблизу вулкана вкрило хмарою попелу.
Merapi erupsi pic.twitter.com/LefTElyxit— m_4r1 (@m_4r1_oslo) March 11, 2023
Що відомо про вулкан
Мерапі — найбільший діючий вулкан в Індонезії, розташований на острові Ява у провінції Центральна Ява, на відстані 30 км від міста Джок'якарта. Його висота - 2 910 метрів.
dari Tol Khayangan Ketep pic.twitter.com/ae7VktKhYa— RZYENNN_ (@relawan_bhudy) March 11, 2023
Значні виверження спостерігаються в середньому кожні сім років, дрібні — приблизно двічі на рік, а димить вулкан майже щодня.
Нагадаємо, раніше на Алясці сплячий вулкан гори Еджкамб відновив активність. До цього століттями він вважався неактивним.
Фото: Reuters