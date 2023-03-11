В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: вражаючі кадри

Вулкан Мерапі

У суботу, 11 березня, в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі. Він викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів.

Про це повідомляє Reuters.

Подробиці

Вулкан, розташований в регіоні Джок'якарта, почав вивергатися близько 12:00 за місцевим часом (05:00 за Гринвічем), в результаті чого потоки лави розтеклися на відстань 1,5 км.

Le mont Merapi est entré en éruption sur l'île de Java en Indonésie. La coulée de lave a déjà atteint une longueur de 1,5 km. pic.twitter.com/nMlhplP5m5 — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) March 11, 2023

Мешканців прилеглої громади закликали припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах в радіусі від трьох до семи кілометрів від кратера.

💥🌋 Nouvelles Images du mont Merapi qui vient d'entrer en éruption sur l'île de Java en #Indonesia 🇮🇩

La coulée de lave a déjà atteint une longueur de 1,5 km et un nuage de fumée s'élève déjà à 7 km d'altitude .

L'évacuation des riverains n'a pas encore commencé. pic.twitter.com/JGRO6Z0Yaj — Militant.André.D (@Circonscripti18) March 11, 2023

При цьому наразі евакуація місцевого населення не проводиться.

Як видно на фото та відео, населені пункти поблизу вулкана вкрило хмарою попелу.

Що відомо про вулкан

Мерапі — найбільший діючий вулкан в Індонезії, розташований на острові Ява у провінції Центральна Ява, на відстані 30 км від міста Джок'якарта. Його висота - 2 910 метрів.

Значні виверження спостерігаються в середньому кожні сім років, дрібні — приблизно двічі на рік, а димить вулкан майже щодня.

Нагадаємо, раніше на Алясці сплячий вулкан гори Еджкамб відновив активність. До цього століттями він вважався неактивним.

Фото: Reuters