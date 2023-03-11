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В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: вражаючі кадри

11 березня 2023 13:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вулкан Мерапі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У суботу, 11 березня, в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі. Він викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів.

Про це повідомляє Reuters

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Подробиці

Вулкан, розташований в регіоні Джок'якарта, почав вивергатися близько 12:00 за місцевим часом (05:00 за Гринвічем), в результаті чого потоки лави розтеклися на відстань 1,5 км. 

Виверження вулкана Мерапі в Індонезії

Виверження вулкана Мерапі в Індонезії

Мешканців прилеглої громади закликали припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах в радіусі від трьох до семи кілометрів від кратера. 

Виверження вулкана Мерапі в Індонезії

Виверження вулкана Мерапі в Індонезії

При цьому наразі евакуація місцевого населення не проводиться.

Виверження вулкана Мерапі в Індонезії

Як видно на фото та відео, населені пункти поблизу вулкана вкрило хмарою попелу. 

Виверження вулкана Мерапі в Індонезії

Виверження вулкана Мерапі в Індонезії

Виверження вулкана Мерапі в Індонезії

Що відомо про вулкан

Мерапі — найбільший діючий вулкан в Індонезії, розташований на острові Ява у провінції Центральна Ява, на відстані 30 км від міста Джок'якарта. Його висота - 2 910 метрів.

Значні виверження спостерігаються в середньому кожні сім років, дрібні — приблизно двічі на рік, а димить вулкан майже щодня.

Нагадаємо, раніше на Алясці сплячий вулкан гори Еджкамб відновив активність. До цього століттями він вважався неактивним.

Фото: Reuters

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