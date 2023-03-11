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В Индонезии проснулся вулкан Мерапи: впечатляющие кадры

11 марта 2023 13:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Вулкан Мерапи
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В субботу, 11 марта, в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи. Он выбросил столб дыма на высоту до семи километров.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Вулкан, расположенный в регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени (05:00 по Гринвичу), в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км.

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Жителей близлежащих общин призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

При этом эвакуация местного населения не проводится.

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Как видно на фото и видео, населенные пункты вблизи вулкана покрыло облаком пепла.

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Что известно о вулкане

Мерапи — крупнейший действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява в провинции Центральная Ява, в 30 км от города Джокьякарта. Его высота – 2 910 метров.

Значительные извержения наблюдаются в среднем каждые семь лет, мелкие – примерно дважды в год, а дымится вулкан почти каждый день.

Напомним, ранее на Аляске спящий вулкан горы Эджкамб возобновил активность. До этого столетиями он считался неактивным.

Фото: Reuters

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