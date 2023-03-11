В Индонезии проснулся вулкан Мерапи: впечатляющие кадры
В субботу, 11 марта, в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи. Он выбросил столб дыма на высоту до семи километров.
Об этом сообщает Reuters.
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Подробности
Вулкан, расположенный в регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени (05:00 по Гринвичу), в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км.
Le mont Merapi est entra en eruption sur l'île de Java en Indonésie. La coulée de lave a déjà atteint une longueur de 1,5 km. pic.twitter.com/nMlhplP5m5— Brainless Partisans 🏴☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) March 11, 2023
Жителей близлежащих общин призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.
💥🌋 Nouvelles Images du mont Merapi qui vient d'entrer en eruption sur l'île de Java en #Indonesia 🇮🇩— Militant.André.D (@Circonscripti18) 11 марта, 2023
La coulée de lave a déjà atteint un longueur de 1,5 km и un nuage de fumée sélève déjà à 7 km de altitude.
L'evacuation des riverains no pas encore commencé. pic.twitter.com/JGRO6Z0Yaj
При этом эвакуация местного населения не проводится.
Как видно на фото и видео, населенные пункты вблизи вулкана покрыло облаком пепла.
Merapi erupsi pic.twitter.com/LefTElyxit— m_4r1 (@m_4r1_oslo) 11 марта, 2023
Что известно о вулкане
Мерапи — крупнейший действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява в провинции Центральная Ява, в 30 км от города Джокьякарта. Его высота – 2 910 метров.
dari Tol Khayangan Ketep pic.twitter.com/ae7VktKhYa— RZYENNN_ (@relawan_bhudy) 11 марта, 2023
Значительные извержения наблюдаются в среднем каждые семь лет, мелкие – примерно дважды в год, а дымится вулкан почти каждый день.
Напомним, ранее на Аляске спящий вулкан горы Эджкамб возобновил активность. До этого столетиями он считался неактивным.
Фото: Reuters