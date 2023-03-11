В Индонезии проснулся вулкан Мерапи: впечатляющие кадры

Вулкан Мерапи

В субботу, 11 марта, в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи. Он выбросил столб дыма на высоту до семи километров.

Об этом сообщает Reuters.

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Вулкан, расположенный в регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени (05:00 по Гринвичу), в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км.

Le mont Merapi est entra en eruption sur l'île de Java en Indonésie. La coulée de lave a déjà atteint une longueur de 1,5 km. pic.twitter.com/nMlhplP5m5 — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) March 11, 2023

Жителей близлежащих общин призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.

💥🌋 Nouvelles Images du mont Merapi qui vient d'entrer en eruption sur l'île de Java en #Indonesia 🇮🇩

La coulée de lave a déjà atteint un longueur de 1,5 km и un nuage de fumée sélève déjà à 7 km de altitude.

L'evacuation des riverains no pas encore commencé. pic.twitter.com/JGRO6Z0Yaj — Militant.André.D (@Circonscripti18) 11 марта, 2023

При этом эвакуация местного населения не проводится.

Как видно на фото и видео, населенные пункты вблизи вулкана покрыло облаком пепла.

Что известно о вулкане

Мерапи — крупнейший действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява в провинции Центральная Ява, в 30 км от города Джокьякарта. Его высота – 2 910 метров.

Значительные извержения наблюдаются в среднем каждые семь лет, мелкие – примерно дважды в год, а дымится вулкан почти каждый день.

Напомним, ранее на Аляске спящий вулкан горы Эджкамб возобновил активность. До этого столетиями он считался неактивным.

Фото: Reuters