Планету досі трясе: Індонезію сколихнув землетрус
Вранці 9 лютого поблизу північного узбережжя Папуа в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,1 бала.
Про це пише Європейський середземноморський сейсмологічний центр.
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Деталі
Зазначається, що землетрус трапився близько 07:00 ранку. Епіцентр був поблизу північного узбережжя Папуа.
Зазначено, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км.
Чи є руйнування та жертви внаслідок землетрусу, наразі невідомо.
Що відомо про землетрус в Туреччині
6 лютого у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Землетрус зачепив і частину сусідньої Сирії.
Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.
Станом на середину 7 лютого кількість загиблих людей перевищили позначку у 5 тисяч. Масштаби лиха ускладнюють зусилля з надання допомоги.
На середину 8 лютого кількість жертв наблизилася до позначки 10 тисяч.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.
"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.
Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні.
Нагадаємо, що учора, 8 лютого, Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та у центрі країни.
За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжилися нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.
Нові підземні поштовхи фіксувалися у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.
Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.