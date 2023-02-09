Индонезию всколыхнуло землетрясение

Отмечено, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км

Утром 9 февраля у северного побережья Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла.

Об этом пишет Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

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Отмечается, что землетрясение произошло около 07:00 утра. Эпицентр находился у северного побережья Папуа.

Отмечено, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Есть ли разрушения и жертвы в результате землетрясения, неизвестно.

Что известно о землетрясении в Турции

6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжали падать жилые дома.

По состоянию на середину 7 февраля количество погибших превысили отметку в 5 тысяч. Масштабы бедствия усложняют усилия по оказанию помощи.

К середине 8 февраля количество жертв приблизилось к отметке 10 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.

Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране.

Напомним, что вчера, 8 февраля, Турция снова вздрогнула от землетрясения. Оно произошло на юге и в центре страны.

По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжились новые землетрясения. Впрочем, они не такие сильные и разрушительные, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксировались в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.

Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.