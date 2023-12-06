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В ГУР розповіли про стан здоров'я Маріанни Буданової після отруєння

6 грудня 2023 21:47
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Ілля Рябінін
редактор
В ГУР розповіли про стан здоров'я Маріанни Буданової після отруєння
Маріанна Буданова. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про стан здоров'я дружини голови відомства Кирила Буданова Маріанни. У силовому відомстві розповіли, що нині життю жінки нічого не загрожує.

Про це розповів спікер ГУР Андрій Юсов в етері телемарафону.

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За словами речника, відомство оперативно зреагувало на подію, і жінка поступово йде на одужання. Але додає: часу на це піде чимало.

"Попереду у неї достатньо тривалий процес. Але завдяки фаховості українських медиків можу сказати, що все знаходиться під контролем, її стан задовільний, вона почувається краще", — резюмує Юсов.

Також він зазначив, що всіх подробиць її отруєння поки неможливо надати через малу кількість результатів розслідування.

"Ми продовжуємо наше внутрішнє розслідування, я переконаний, що результати найближчим часом будуть надані", — сказав спікер. 

Нагадаємо, що раніше Маріанну Буданову було отруєно ртуттю, та екстрено шпиталізовано. Згодом у ГУР відзвітувались, що завдяки оперативній реанімаційній медичній допомозі стан здоров'я жінки вдалося стабілізувати. 

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