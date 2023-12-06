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В ГУР рассказали о состоянии здоровья Марианны Будановой после отравления

6 декабря 2023 21:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГУР рассказали о состоянии здоровья Марианны Будановой после отравления
Марианна Буданова. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья супруги главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. В силовом ведомстве рассказали, что в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

Об этом рассказал спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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По словам спикера, ведомство оперативно среагировало на событие, и женщина постепенно идет на выздоровление. Но добавляет: времени на это уйдет немало.

"Впереди у нее достаточно длительный процесс. Но благодаря профессиональности украинских медиков могу сказать, что все находится под контролем, ее состояние удовлетворительное, оно чувствует себя лучше", — резюмирует Юсов.

Также он отметил, что все подробности ее отравления пока невозможно предоставить из-за малого количества результатов расследования.

"Мы продолжаем наше внутреннее расследование, я убежден, что результаты ближайшие будут данные", — сказал спикер.

Напомним, что ранее Марианну Буданову отравили ртутью, и экстренно госпитализировали. Спустя время в ГУР отчитались, что благодаря оперативной реанимационной медицинской помощи, состояние здоровья женщины удалось стабилизировать.

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