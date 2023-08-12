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В Дніпрі у лікарні помер 11-річний хлопчик: розпочато провадження

12 серпня 2023 14:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Дніпрі у лікарні помер 11-річний хлопчик: розпочато провадження
Працівник прокуратури на місці події. Фото: Офіс Генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В реанімаційному відділенні однієї з лікарень Дніпра помер хлопчик віком 11 років. В прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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"За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури м. Дніпра розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям", — говориться у повідомленні.

Що відомо про смерть дитини

За даними слідства, в одній із лікарень міста Дніпро було проведено оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років. Згодом у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозливий стан організму. На ранок 12 серпня 2023 року у реанімаційному відділенні помер 11-річний хлопчик.

"Встановлено, що пацієнтам вводився один препарат, номер партії наразі встановлено та у лікарняній мережі області зупинено його використання. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу", — повідомили у прокуратурі.

На лікарню чекають перевірки

В прокуратурі повідомили, що Департаментом охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації створено комісію щодо перевірки надання медичної допомоги в лікарні.

Зазначене кримінальне провадження розпочато внаслідок звернення Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

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