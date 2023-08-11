На Хмельниччині суд відправив за ґрати літнього чоловіка, який знущався над онукою

Дівчина захищається. Ілюстративне фото: google.com

На Хмельниччині до 15 років тюрми засудили літнього чоловіка. Він неодноразово скоював сексуальне насильство стосовно своєї онуки.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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67-річного жителя Хмельниччини засудили за вчинення сексуального насильства стосовно малолітньої дитини. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що дідусь запросив до себе онуку на її день народження під приводом подарувати гроші. Тоді дівчинці виповнилося 11 років. Він зачинив двері у кімнату та вчинив стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру.

"Засудженого викрила матір дитини, яка зайшла до кімнати. Вона повідомила про це правоохоронні органи. Згодом з’ясували, що це був не перший випадок вчинення ним сексуального насильства стосовно онуки", — йдеться у повідомленні прокуратури.

До вироку суду чоловік перебував під вартою.

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