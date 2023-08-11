В Хмельницкой области суд отправил за решетку пожилого мужчину, который издевался над внучкой

Девушка защищается. Иллюстративное фото: google.com

В Хмельницкой области к 15 годам тюрьмы приговорили пожилого мужчину. Он неоднократно совершал сексуальное насилие по отношению к своей внучке.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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67-летний житель Хмельнитчины осужден за совершение сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что дедушка пригласил внучку на ее день рождения под предлогом подарить деньги. Тогда девочке исполнилось 11 лет. Он закрыл дверь в комнату и совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

"Осужденного разоблачила мать зашедшего в комнату ребенка. Она сообщила об этом правоохранительным органам. Впоследствии выяснили, что это был не первый случай совершения им сексуального насилия в отношении внучки" , — говорится в сообщении прокуратуры.

До приговора суда мужчина находился под стражей.

Напомним, в Одесской области мужчина развращал 9-летних девушек. Стало известно, какое наказание его ждет.

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