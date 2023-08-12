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В Днепре в больнице скончался 11-летний мальчик: начато расследование

12 августа 2023 14:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Днепре в больнице скончался 11-летний мальчик: начато расследование
Работник прокуратуры на месте происшествия. Фото: Офис Генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В реанимационном отделении одной из больниц Днепра умер мальчик в возрасте 11 лет. В прокуратуре приступили к досудебному расследованию по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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"При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры г. Днепра начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетним детям", — говорится в сообщении.

Что известно о смерти ребенка

По данным следствия, в одной из больниц города Днепра были проведены оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям в возрасте от 3 до 17 лет. Впоследствии у нескольких пациентов выявлено ухудшение самочувствия и жизнеугрожающее состояние организма. Утром 12 августа 2023 года в реанимационном отделении скончался 11-летний мальчик.

"Установлено, что пациентам вводился один препарат, номер партии установлен и больничной сети области остановлено его использование. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения", — сообщили в прокуратуре.

Больницу ждут проверки

В прокуратуре сообщили, что Департаментом здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации создана комиссия по проверке оказания медицинской помощи в больнице.

Указанное уголовное производство начато в результате обращения Днепропетровской областной военной администрации.

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