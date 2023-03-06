В Англії на пляжі знайшли мертвою 14-річну українку — деталі трагедії

В Англії на пляжі знайшли мертвою 14-річну українку: що відомо
В Англії на одному з пляжів у південному Девоні виявили непритомну 14-річну українку. Пізніше дівчинка померла у лікарні.
Про це інформує Sky News.
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Як зазначає видання, поліція отримала повідомлення про зникнення українки 4 березня і залучила до пошуку дитини гелікоптер та берегову охорону. Однак 14-річну дівчинку знайшли непритомною на одному з пляжів, пізніше вона померла у лікарні.
Відомо, що особу загиблої вже офіційно ідентифікували та повідомили найближчим родичам про смерть.
"Загибла дівчина була громадянкою України, яка проживала в районі Доуліша. Було встановлено контакт із посольством України, і міністерство внутрішніх справ також поінформоване про цей інцидент", — повідомила детектив Беккі Девіс.
Наразі з'ясовуються причини смерті неповнолітньої. Своєю чергою, поліція просить відгукнутися всіх, хто має записи із камер відеоспостереження, які можуть допомогти розслідуванню.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині окупанти обстріляли цивільну автівку. Усі пасажири загинули.