У Курській області російський солдат розстріляв двох колег по службі: що відомо
У Курській області росії строковик влаштував стрілянину у військовій частині. Він розстріляв двох товаришів по службі, які не відповіли на запитання "Хто йде?". Один із них у результаті загинув.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
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Подробиці
Нерозуміння між солдатами виникло у військовій частині в Суджанському районі біля кордону з Україною в ніч проти 6 березня. Строковик Магомед стояв на посту вартовим, помітив рух і крикнув "Стій, хто йде?". Однак йому ніхто не відповів, і тоді він відкрив вогонь на ураження з автомата Калашнікова.
Тільки після цього вартовий виявив, що розстріляв своїх же товаришів по службі. Один із них, 19-річний Тамир, помер на місці, а другий, 22-річний Владислав, отримав поранення — його невдовзі екстрено доправили до лікарні.
При цьому всі троє строковиків служать в армії вже 8 місяців. Чому двоє з них не відгукнулися на окрик вартового, поки що незрозуміло.
Нагадаємо, нещодавно шестеро військовослужбовців загинули та один постраждав під час займання в бліндажі в Курській області росії. За даними ЗМІ, бліндаж підірвали строковики.