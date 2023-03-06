У Курській області російський солдат розстріляв двох колег по службі: що відомо

Російський солдат відкрив стрілянину у військовій частині

У Курській області росії строковик влаштував стрілянину у військовій частині. Він розстріляв двох товаришів по службі, які не відповіли на запитання "Хто йде?". Один із них у результаті загинув.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Подробиці

Нерозуміння між солдатами виникло у військовій частині в Суджанському районі біля кордону з Україною в ніч проти 6 березня. Строковик Магомед стояв на посту вартовим, помітив рух і крикнув "Стій, хто йде?". Однак йому ніхто не відповів, і тоді він відкрив вогонь на ураження з автомата Калашнікова.

Тільки після цього вартовий виявив, що розстріляв своїх же товаришів по службі. Один із них, 19-річний Тамир, помер на місці, а другий, 22-річний Владислав, отримав поранення — його невдовзі екстрено доправили до лікарні.

При цьому всі троє строковиків служать в армії вже 8 місяців. Чому двоє з них не відгукнулися на окрик вартового, поки що незрозуміло.

Нагадаємо, нещодавно шестеро військовослужбовців загинули та один постраждав під час займання в бліндажі в Курській області росії. За даними ЗМІ, бліндаж підірвали строковики.