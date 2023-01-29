У Курській області пролунали вибухи, деякі населені пункти залишилися без світла

У Курській області "бавовна": два населені пункти залишились без світла
У Курській області (росія) сталася "бавовна". Жителі двох населених пунктів залишилися без електропостачання.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
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Деталі
"Бавовна" сталася у селищі Краснооктябрське Глушківського району Курської області.
"Постраждалих немає. Пошкоджено лінії енергопостачання, через що без електрики залишилися селище Краснооктябрьске і сусіднє село Волфино. Аварійні бригади на місці, найближчим часом енергопостачання буде відновлено", — йдеться у повідомленні.
Росія як зазвичай безпідставно звинуватила у вибухах Україну.
Нагадаємо, вранці 26 грудня минулого року російські міста-супутники Саратов та Енгельс почули потужні вибухи, які разом зі світловим спалахом зафіксували вебкамери. За інформацією російських ЗМІ, "бавовна" сталася в районі аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області.
Варто зазначити, що це вже не перші вибухи на цьому аеродромі. На початку грудня на ньому також стався вибух, внаслідок якого пошкодження отримали два бомбардувальники Ту-95. Міністерство оборони росії тоді заявило, що інцидент стався через український безпілотник.
У ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок вибухів отримали серйозні пошкодження п'ять військових літаків.
За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, кількість випадків на російських військових об'єктах буде збільшуватись.