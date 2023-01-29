В Курской области прогремели взрывы, некоторые населенные пункты остались без света

В Курской области "бавовна": два населенных пункта остались без света
В Курской области (россия) произошла "бавовна". Жители двух населенных пунктов остались без электроснабжения.
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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Подробности
"Бавовна" произошла в поселке Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.
"Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино. Аварийные бригады на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено", — говорится в сообщении.
Россия как обычно безосновательно обвинила во взрывах Украину.
Напомним, утром 26 декабря прошлого года российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали мощные взрывы, которые вместе со световой вспышкой зафиксировали веб-камеры. По информации российских СМИ, "хлопок" произошел в районе аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области.
Следует отметить, что это уже не первые взрывы на этом аэродроме. В начале декабря на нем также произошел взрыв, в результате которого повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Министерство обороны россии тогда заявило, что инцидент произошел из-за украинского беспилотника.
В СМИ появилась информация, что в результате взрывов получили серьезные повреждения пять военных самолетов.
По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, количество случаев на российских военных объектах будет увеличиваться.