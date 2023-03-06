В Курской области российский солдат расстрелял двух сослуживцев: что известно
В Курской области россии срочник устроил стрельбу в воинской части. Он расстрелял двух сослуживцев, которые не ответили на вопрос "Кто идет?". Один из них в результате погиб.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
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Недопонимание между солдатами возникло в военной части в Суджанском районе возле границы с Украиной в ночь на 6 марта. Срочник Магомед стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул "Стой, кто идет?". Однако ему никто не ответил, и тогда он открыл огонь на поражение из автомата Калашникова.
Только после этого часовой обнаружил, что расстрелял своих же сослуживцев. Один из них, 19-летний Тамир, скончался на месте, а второй, 22-летний Владислав, получил ранение — вскоре его экстренно доставили в больницу.
При этом все три срочника служат в армии уже 8 месяцев. Почему двое из них не откликнулись на окрик часового, пока неясно.
Напомним, недавно шесть военнослужащих погибли и один пострадал во время возгорания в блиндаже в Курской области россии. По данным СМИ, блиндаж подорвали срочники.