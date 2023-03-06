В Англии на пляже нашли мертвой 14-летнюю украинку — детали трагедии

В Англии на пляже нашли мертвой 14-летнюю украинку: что известно
В Англии на одном из пляжей в южном Девоне обнаружили 14-летнюю украинку без сознания. Позже девочка скончалась в больнице.
Об этом информирует Sky News.
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Как отмечает издание, полиция получила сообщение об исчезновении украинки 4 марта и привлекла к поиску ребенка вертолет и береговую охрану. Однако 14-летнюю девочку нашли без сознания на одном из пляжей, позже она скончалась в больнице.
Известно, что личность погибшей уже официально идентифицирована и сообщила ближайшим родственникам о смерти.
"Погибшая девушка была гражданкой Украины, проживавшей в районе Доулиша. Был установлен контакт с посольством Украины, и министерство внутренних дел также информировано об этом инциденте", — сообщила детектив Бекки Дэвис.
Выясняются причины смерти несовершеннолетней. В свою очередь, полиция просит откликнуться всех, кто имеет записи с камер видеонаблюдения, которые могут помочь расследованию.
Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области оккупанты обстреляли гражданский автомобиль. Все пассажиры погибли.