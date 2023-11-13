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В Амстердамі зірвали екомітинг Грети Тунберг — що не сподобалось присутнім

13 листопада 2023 09:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Амстердамі зірвали екомітинг Грети Тунберг — що не сподобалось присутнім
Учасник екомітингу перериває промову Грети Тунберг. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Амстердамі під час екомітингу чоловік намагався перервати промову шведської екоактивістки Грети Тунберг. Вона здійснювала політичні заклики щодо Ізраїлю та Палестини.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що на екомітинг прийшло близько 85 тисяч осіб. Грета Тунберг своїми пропалестинськими лозунгами розлютила учасників мітингу.

"Як рух за кліматичну справедливість, ми маємо прислухатися до голосів тих, кого пригнічують, і тих, хто бореться за свободу та справедливість. Інакше без міжнародної солідарності не може бути кліматичної справедливості", — сказала вона.

Екоактивістка під час свого виступу запросила на сцену двох жінок, одна з яких заявила, що Ізраїль навмисно атакує лікарні та мирних жителів і загалом "здійснює геноцид". Учасники мітингу обурено зреагували на виступ.

Невідомий перервав промову Тунберг

Після того на сцену вийшов невідомий чоловік і намагався завадити її промові, схопивши мікрофон. Тунберг закликала чоловіка заспокоїтися і почала гучно висловлювати думку про те, що, мовляв, на окупованих землях не може бути ніякої кліматичної справедливості.

"Я прийшов сюди заради кліматичної демонстрації, а не заради політичних поглядів", — заявив невідомий.

До того як Тунберг вийшла на сцену, мітинг було призупинено, оскільки невелика група активістів попереду натовпу розмахувала палестинськими прапорами та скандувала пропалестинські гасла.

Нагадаємо, кліматична активістка Грета Тунберг видалила допис, в якому заявляла про смерть людства у 2023 році. Це вона написала у 2018 році.

Реакція світу на скандальний допис екоактивістки Грети Тунберг в соцмережі Х, в якому вона підтримала палестинців у війні проти Ізраїлю, не змусила себе чекати. Речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар заявив, що той, хто ототожнюватиме себе з Гретою в майбутньому, фактично буде "прихильником терору".

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